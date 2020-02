Zeeland aan Rutte: stel ons ruim schadeloos voor het mariniersdebacle

Dinsdagavond kondigde commissaris van de koning Han Polman na het overleg in Den Haag aan het hogerop te gaan zoeken. Hij en zijn collega-bestuurders kregen een bevestiging van wat ze al vreesden, zo schrijven ze in de brief. ,,De inzet was kennelijk om ons te confronteren met een voldongen feit.” In de brief schrijven ze dat er geen enkele rechtvaardiging is om het project te schrappen.

‘Nee schudden’

Woensdagochtend hadden de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar en zijn wethouders nog nagepraat over wat er in het ministerie was voorgevallen. Zo hadden de Zeeuwen de commandant der zeestrijdkrachten naast haar ‘nee’ zien schudden toen de staatssecretaris zei dat het uiteindelijk aan het kabinet was om de knoop door te hakken.

Het was in de ogen van de Vlissingse wethouder Albert Vader een opmerkelijk moment in het overleg over de marinierskazerne. De afloop is bekend. ‘Zeeland’ kon uit de woorden van staatssecretaris Visser niets anders opmaken dan dat het over en sluiten is. De voor de gelegenheid op dinsdag geserveerde ‘blauwe hap’, favoriet bij veel marine-mensen, moet de Zeeuwen als een galgenmaal hebben gesmaakt.