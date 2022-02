Zeehonden op de stranden: ‘Laat ze liggen en houd je hond aan de lijn’

Zeehondenredder Jaap van der Hiele weet dat zijn telefoon vaker kan overgaan als er storm is. ,,Meestal spoelen zeehonden een dag voor of een dag na een storm aan op het strand‘’, zegt de Middelburger. ,,Omdat ze onder water leven hebben ze in principe weinig last van de storm. Ze vinden het juist heerlijk om op de golven te spelen. Als ze op het strand belanden, zijn de dieren vaak een beetje vermoeid, maar dan is er niet veel aan de hand. Als het nodig is, kunnen mensen 114 bellen of de Dierenambulance. Een zeehond die in orde is, krijgt een gekleurde markering, dat doen we altijd in overleg met een opvangcentrum. Soms bengen we een zeehond ter observatie naar een centrum of we verplaatsen het dier naar een plek waar het veel rustiger is.’’