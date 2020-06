Zeehonden, mossels en de stormvloedkering als perfecte match voor prijswinnende foto

Zeeuwse jongeren drinken meer dan elders in het land; bin­ge-drin­ken populair in Tholen, Sluis en op Noord-Beveland

18:52 MIDDELBURG - Zeeuwse jongeren drinken meer alcohol dan leeftijdsgenoten elders in het land. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd in Zeeland van de GGD. Binge-drinkers (jongeren die in de afgelopen vier weken vijf of meer glazen achter elkaar hebben gedronken) zijn vooral te vinden in Tholen, Sluis en op Noord-Beveland. In Vlissingen en Terneuzen gebeurt dat juist minder vaak.