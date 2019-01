Zeehond verdwaalt op de Brouwersdam en kruipt spoorlijn over

REPORTAGE De AA als reddings­boei: ‘Je blijft altijd een alcoholist’

5 januari Wijntje hier, borreltje daar, glaasje champagne om het af te toppen. De feestdagen zijn doordrenkt met alcohol. Gezellig toch? Niet als je geen maat kan houden. Want na dat éne glaasje volgen er meer. Op vijf plaatsen in Zeeland komen Anonieme Alcoholisten bijeen om elkaar te steunen in nuchterheid. In december en januari meer dan ooit.