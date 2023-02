Zeehavenpolitie is stap voorwaarts: ‘Criminelen vinden barrières niet leuk’

Trots kondigde Manusama donderdag in het gemeentehuis in Heinkenszand de komst aan van een groep agenten, die zich vanaf het voorjaar alleen maar bezighoudt met toezicht, controles en opsporing in de zeehavens. Hun specialisatie: grote ondermijningsonderzoeken.

Het formeren van zo’n zeehavenpolitieteam is mogelijk dankzij de vele miljoenen die minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid beschikbaar stelt om georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken op logistieke knooppunten, de mainports. Naast de zeehavens gaat het om luchthaven Schiphol, havens in het Noordzeekanaalgebied en bloemenveilingen.

Voor de havens in Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk komt (tot 2030) jaarlijks 4 miljoen euro vrij. Daarvan wordt zo’n 1,2 miljoen euro besteed aan extra politie-inzet. Manusama: ,,Vooropgesteld: de douane is bij de bestrijding van drugscriminaliteit in de haven een grote speler. Om het probleem aan te pakken moeten we vooral veel samenwerken. Niet alleen door de overheden onderling, maar ook door de bedrijven die in de haven actief zijn. Met een zeehavenpolitieteam proberen we de havens nóg veiliger en weerbaarder te maken. De vraag is altijd hoe we het criminelen zo lastig mogelijk kunnen maken. Dat kunnen extra hekken zijn of een scherpere toegangscontrole. Dat vinden criminelen niet leuk.’’

Op dit moment is de politie ook al actief in de Zeeuwse havens en Moerdijk, maar de inzet is met slechts elf agenten nogal beperkt. Het is de bedoeling om het team uit te breiden naar 25 agenten. De uitbreiding moet komen uit eigen gelederen of van buiten de organisatie. Waar het haventeam zich vestigt, is nog niet bekend. ,,We hopen in maart of april van start te gaan, maar dan zal het team nog niet compleet zijn”, zegt Manusama. ,,Zeker is dat onze aanwezigheid in de haven wordt versterkt en de zichtbaarheid groter wordt.”

Volledig scherm Joost Manusama, districtschef van de politie. © Lex de Meester

4157 kilogram coke onderschept in Vlissingen

Drugssmokkel via de zeehavens is een groeiend probleem. Onderzoeksinstituut TNO stelde drie jaar geleden al vast dat criminelen door gebrek aan toezicht hun gang konden gaan in de zeehavens in Zeeland en West-Brabant. De vele drugsvangsten van de afgelopen jaren bevestigen die conclusie. Veelzeggend is de hoeveelheid cocaïne die vorig jaar in Vlissingen werd onderschept: 4157 kilogram, bijna het dubbele van de hoeveelheid in 2021 (2100 kilo).

,,De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Wij zijn aangewezen als mainport en krijgen nu structureel geld”, zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis, die de komst van een haventeam ziet als mooie stap voorwaarts. ,,We zitten nu op een kantelpunt om van plannenmakerij over te gaan op uitvoeren. Ik heb goede hoop dat het iets gaat opleveren.”

Dijksterhuis zoekt nog nadrukkelijker de samenwerking met Rotterdam, waar al sinds 2000 zeehavenpolitie actief is. ,,In Rotterdam is de drugsproblematiek nog veel groter. Daardoor hebben ze veel meer kennis en kunde, waar wij weer veel van kunnen leren. Wij hebben ook baat bij de samenwerking tussen de burgemeester Aboutaleb en De Wever van Antwerpen. We maken deel uit van dezelfde Delta en willen daarom aangehaakt blijven.”

Mooie stap of niet, Dijksterhuis beseft goed dat de drugsproblematiek hooguit afzwakt of verschuift ,,Het begint natuurlijk altijd bij de mensen die dat spul gebruiken. Als je dat doet, houd je de drugscriminaliteit in stand. Omdat het probleem hier groeit, moeten we nu in actie komen. Tegelijkertijd weten we ook: over drie jaar is het niet weg.”