Zee deponeert PFAS terug aan land: druppels schuim blijken vol vervuiling te zitten

Wel PFAS, maar nergens een fabriek?

In 2021 werden langs de Noord-Hollandse Noordzeekust opvallend hoge PFAS-concentraties in de duinen gemeten. Het was aanleiding voor de provincies en drinkwaterbedrijven om aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) te vragen naar een verklaring. In het duingebied was immers in de verre omtrek geen fabriek of andere bron van PFAS als boosdoener aan te wijzen.