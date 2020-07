Ze wilden naar België en Sri Lanka, maar kwamen terecht bij Inter Scaldes: ‘We halen onze plannen later wel in’

Het is dan wel een minivakantie en hij kostte misschien net zo veel als een midweekje op de camping. Maar dan heb je ook echt iets bijzonders, vinden Karen en Mariëlle. De twee vriendinnen hebben zichzelf op een luxe diner met overnachting en ontbijt getrakteerd bij Inter Scaldes in Kruiningen. Ze zijn gek op culinaire tripjes en waren eigenlijk van plan om dit jaar in België een bezoek te brengen aan het Hof van Cleve.



Karen doet uit de doeken hoe ze in Zeeland verzeild raakten: ,,Ieder jaar maken we een culinair uitstapje naar een driesterrenrestaurant in binnen- of buitenland. We begonnen in The Jane en hebben er nu al aardig wat gehad. Vorig jaar was De Librije aan de beurt. Dit jaar dus het Hof van Cleve.”



Maar Corona gooide roet in het eten. Het tripje moest worden afgezegd. Op zoek naar de eerstvolgende driesterrenzaak op de lijst kwamen ze bij Inter Scaldes uit. ,,We waren aangenaam verrast hoe snel we al terecht konden. Ik vermoed dat dat ook was doordat we er een overnachting bij wilden boeken.”