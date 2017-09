‘Ze was dood, maar ik ben toch gaan reanimeren’

videoDe Reddingsbrigade bestaat honderd jaar. In die eeuw werden duizenden levens gered. Een van de spectaculairste was de redding van de 8-jarige Tabitta de Stigter. Strandwacht Albert Dijkstra ging reanimeren terwijl iedereen dacht dat het meisje dood was. 31 jaar later ontmoeten ze elkaar.

Het was een mooie zomerdag; de zon daalde, maar het was nog steeds druk op de stranden van Walcheren. Albert Dijkstra was 18 jaar en pas een paar weken aan de slag als strandwacht toen hij op 10 augustus 1986 rond half zes met de reddingsboot langs het Nollestrand in Vlissingen voer. ,,Over de mobilofoon kreeg ik een paniekmelding over een meisje dat uit het water was gehaald. Ik voelde dat het foute boel was, draaide de gashendel vol open en vloog met de boot het strand op. Dat mocht helemaal niet, was me verteld, want je kunt de boot beschadigen. Ik kwam met zo’n vaart op het zand dat ik bijna gelanceerd werd.’’

Verstilde zeemeermin

Quote Iemand zei zelfs: ‘Doe maar niet, jongen. Dat kind is dood. Albert Dijkstra Op het strand lag een bewegingsloos meisje van 8 jaar met opvallend lang blond haar. Tabitta de Stigter zag spierwit. Haar haar zat vol met zand en bloed van een wond op haar achterhoofd. Haar ogen waren geopend. Uit haar mond vielen klodders schuim. Twee spelende broers uit Roosendaal hadden haar in zee gevonden. Of beter gezegd: ze vonden het lange haar dat Tabitta destijds tot over haar billen droeg.



Tabitta zweefde onder water als een verstilde zeemeermin, alleen haar blonde manen dreven aan het oppervlak. De jongens sloegen alarm. ,,Dit is helemaal mis,’’ dacht Dijkstra toen hij bij haar was. ,,Ze voelde aan als een pop gevuld met heel koude, natte klei. Niet meer als een mens, maar levenloos en slap. Ik wist 100 procent zeker dat ze dood was. Toch blies ik mijn adem in haar mond.’’

Adem

,,Er stonden veel mensen te kijken. Niemand deed iets. Iemand zei zelfs: ‘Doe maar niet, jongen. Dat kind is dood.’ Dat was het laatste wat tot me doordrong van de kring mensen om ons heen. Het meisje had een kwartier onder water gelegen. De woorden van mijn instructeur schoten door mijn hoofd. ‘Je begint met reanimeren, niet opgeven en je gaat dóór tot de ambulance er is.' Dat heb ik gedaan.’’ Dijkstra blies zijn adem in het meisje en gaf borstcompressies om het hart te dwingen om het bloed rond te laten gaan.

Volledig scherm Tabitta de Stigter met haar redder Albert Dijkstra op het Nollestrand in Vlissingen waar hij haar 31 jaar geleden het leven redde. © Oreel Ruben

,,Tabitta’s bloed had geen zuurstof meer'', weet Dijkstra. ,,Dat was allemaal verbruikt toen ze onder water verdween. Haar longen zaten vol water. Het beademen ging moeilijk. Het water kwam vermengd met braaksel uit haar longen in mijn mond. Heel vies. Ik spuugde het uit en ging verder. Voor een kind geef je alles.’’

Zo werkte hij 5 minuten, 10 minuten, een kwartier. Tabitta’s moeder stond er gillend en huilend naast. ,,Op een gegeven moment kwam een vrouw in bikini naast me zitten. Ze zei dat ze verpleegster was. Zij heeft de borstcompressie overgenomen. Ik bleef beademen.’’

Tien punten

Quote Toen gebeurde het ongelooflijke. Het meisje begon te ademen Albert Dijkstra Na 20 eindeloos lang durende minuten non-stop reanimeren kwam de ambulance. ,,Toen gebeurde het ongelooflijke. Het meisje begon te ademen. Heel zwaar en heel reutelend, maar ze ademde. Ik was met stomheid geslagen dat ik haar weer tot leven had gewekt! Een politieman gaf me een klap op de schouder en zei: Dat zijn tien punten, knul.’’

De vermoeidheid van 20 minuten reanimeren – zo’n honderd compressies en veertien beademingen per minuut – sloeg neer in zijn met adrenaline gevulde lijf. Albert zat naast het meisje achterin de ambulance en wist dat hij zojuist voor het eerst iemands leven had gered. Met pleisters plakten ze haar ogen dicht. In het ziekenhuis zag hij haar voor het laatst.

’s Avonds werd hij door zijn vader meegenomen naar het toenmalige toprestaurant Brittannia aan de Vlissingse boulevard. ,,Mijn vader was ook strandwacht. Als jochie liep ik al met hem mee; wat hij deed wilde ik ook. Hij was zo enorm trots op me en wilde dat laten zien door me mee te nemen naar dat chique restaurant – superlief van hem - maar ik kreeg bijna geen hap door mijn keel. Ik bleef het mengsel van zeewater en braaksel uit Tabitta’s mond proeven.’’

Volledig scherm Albert Dijkstra met zijn vader in 1986 in Vlissingen. © rv

Het meisje werd ’s avonds met een helikopter van het ziekenhuis in Vlissingen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gevlogen. Ze lag in een diepe coma. Maar de kleine Tabitta bleek een knokker en na zes weken opende ze haar ogen. ,,In mijn coma-droom had ik een busongeluk gehad'', herinnert de nu 39-jarige vrouw zich. ,,Ik kon niet meer lopen, had geen smaak en geur meer. Op mijn achterhoofd had ik een kale plek waar die wond had gezeten. Ik herinnerde me niets van het strand en wist niet hoe ik aan die hoofdwond was gekomen.’’

Raketje

Een half jaar later bracht een telefoontje uit Duitsland opheldering. Een Duitse vrouw vertelde hoe haar 12-jarige zoon de dag dat Tabitta in de golven verdween, was gaan roeien in zee. Tabitta: ,,Het enige wat ik nog weet is dat ik een ijsje, een Raketje, had gekregen van mijn moeder. Mijn handen plakten en ging ze afspoelen. Ik was helemaal niet diep. De Duitse jongen heeft me geraakt met zijn peddel. Hij zag me onder water verdwijnen en is in paniek naar zijn ouders gerend om te zeggen dat ze meteen weg moesten. Hij was bang dat ie me vermoord had, maar durfde niets te zeggen. Maanden later kreeg hij leerproblemen en werd hij opstandig. Toen pas biechtte hij op wat er was gebeurd. Zijn ouders belden de gemeente Vlissingen toen om te vragen wat er was gebeurd met dat meisje dat hun zoon in de Noordzee zag zinken.’’

,,Ze kregen uiteindelijk mijn vader aan de lijn,’’ zegt Albert. ,,Hij kon melden dat ze was gered door zijn zoon.’’ Albert is nog steeds strandwacht en vrijwilliger bij de Reddingsbrigade. ,,Ik heb vele tientallen mensen het water uitgehaald. Later besefte ik hoe uitzonderlijk het is dat Tabitta het heeft gered. Ze lag zó lang in het water en ik heb zó lang gereanimeerd. Ik heb in die dertig jaar zes kinderen moeten reanimeren. Het is maar bij één kind, bij Tabitta, gelukt.’’

Quote Hij heeft gevochten en me niet opgegeven Tabitta de Stigter

,,Albert is mijn held'', zegt Tabitta. ,,Vergeet niet dat er in die tijd geen AED’s waren en ook geen zuurstofflessen. Hij heeft gevochten en me niet opgegeven.’’ Tabitta herstelde volledig. Al duurde dat een halfjaar. Ze kon weer dansen en paardrijden. ,,Ik heb er niets aan overgehouden, behalve dat ik mijn leven lang preventief antibiotica moet slikken, want mijn longen blijven mijn zwakke plek.’’ Ze kreeg later vijf kinderen waarmee ze graag naar het strand gaat. ,,Maar nooit naar het Nollestrand waar ik verdronk, daar krijg ik nog altijd een rotgevoel. En ik ga nooit liggen als de kinderen in het water zijn. Ik ben altijd bang dat er iets gebeurt.’’

Volledig scherm Tabitta de Stigter en Albert Dijkstra. 'We zijn vrienden geworden.' © Oreel Ruben

Deze zomer zagen Albert en Tabitta elkaar weer na 31 jaar. Albert: ,,Via Facebook. We zijn samen teruggegaan naar het Nollestrand waar het gebeurde. Heel bijzonder. We spreken en appen elkaar nu wekelijks. We zijn vrienden geworden. Ik heb toen één klein meisje gered, maar Tabitta, werkzaam in de thuiszorg, kreeg vijf kinderen die nu ook volwassen worden. Het is een heel klasje aan het worden. Besef je je dat wel, vroeg ze me. Ik wil dat je ze ontmoet, want zonder jou waren zij er ook niet geweest. Dat was de grootste beloning die ik kon krijgen. Laatst kreeg ik een vriendschapsverzoek van een jonge vrouw met heel lange blonde lokken, precies zoals Tabitta toen. Het was haar 21-jarige dochter. Zo lief.’’

Jubileumboek voor de koning