ZB Planbureau gaat op in Zeeuwse vestiging van CBS

MIDDELBURG - Zeeland krijgt in 2020 een provinciaal onderzoekscentrum in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ZB Planbureau gaat daarin op. Een dergelijk datacenter bestaat al in Limburg, en volgend jaar ook in Noord-Brabant en Friesland.

Het dagelijks provinciebestuur heeft vandaag dit advies overgenomen van bureau Berenschot. Dat heeft het afgelopen half jaar bekeken hoe in Zeeland de functie van onderzoek als ondersteuning voor beleidsmakers het best kan worden vormgegeven. Aanleiding was onvrede over het functioneren van ZB Planbureau.

Ophef

Begin dit jaar ontstond ophef over de Staat van Zeeland, het grote periodieke onderzoek van ZB Planbureau naar economie, ruimte en leefbaarheid in Zeeland. Daarin stond een verkeerde interpretatie van het aantal inwoners dat van het platteland naar de stad is vertrokken. Naar aanleiding van die fout uitte de Zeeuwse politiek zware kritiek, niet alleen op de ‘gekleurdheid’ van de Staat van Zeeland, maar ook op het functioneren van ZB Planbureau. Dat leidde tot twee onderzoeken. Nadat onderzoeksbureau APE eerder adviseerde de Staat van Zeeland op een neutralere manier te herschrijven, komt Berenschot nu met een andere opzet van de Zeeuwse onderzoeksfunctie.

De inbedding van het planbureau bij de Zeeuwse Bibliotheek is ‘onlogisch’, constateert Berenschot. Op de huidige manier doorgaan wordt afgeraden, evenals het aanhaken van het planbureau bij de provincie of het opheffen van het planbureau en het inschakelen van externe onderzoeksbureaus. Beter is om het Limburgse voorbeeld te volgen en het CBS te vragen in samenwerking met provincie en gemeenten een provinciaal datacenter op te richten, waar ZB Planbureau in opgaat. Dit leidt waarschijnlijk niet tot ontslagen bij het huidige planbureau. HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en het Zeeuwse bedrijfsleven kunnen ook meedoen aan het datacenter.

Kwartiermaker

De provincie stelt een kwartiermaker aan die het datacenter gaat voorbereiden. De bedoeling is dat het CBS een team in Zeeland plaatst, dat wordt aangevuld met onderzoekers die nu bij ZB Planbureau werken. De ZB wordt dan ook betrokken bij de vorming van het datacenter. Er wordt in kaart gebracht aan welke strategische informatie behoefte is in Zeeland en op basis daarvan wordt een onderzoeksprogramma opgesteld dat als opdracht aan het CBS wordt verstrekt. Het datacenter moet in 2020 beginnen.