ZB diep in de rode cijfers: ‘We hebben bijna geen reserves meer’

Veteraan Patrick van Straten uit Terneuzen hoopt op weerzien met koning: ‘Elke onderschei­ding is een eer’

17:53 TERNEUZEN - Patrick van Straten hoopt dat hij volgende week zaterdag weer oog in oog staat met koning Willem Alexander. Net als negen jaar terug in Afghanistan, waar de 53-jarige Terneuzenaar een militaire missie volbracht, krijgt hij een herinnering opgespeld. Deze keer tijdens Veteranendag in Den Haag. ,,Elke onderscheiding is voor mij een eer.”