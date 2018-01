Zaterdag stamppot eten in de Vleeshal

Op de tentoonstelling Show personality, not personal items is werk te zien van Leda Bourgogne, Nora Turato en Evelyn Toacheng Wang. De schilderijen, sculpturen en video hebben gemeen dat ze allemaal gaan over de vraag waar het privéleven ophoudt en het werk begint. Dagboekaantekeningen, al dan niet in de vorm van video, spelen bij alle drie de kunstenaars een rol. Onderdeel van de opening is een performance van Nora Turato, rond 18 uur voor de deur van de Vleeshal, op de Markt.