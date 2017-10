Zaterdag een dagje gratis door de tunnel

5 vragen aan Lenny Geluk, senior in de Kamer: 'Ik mis de Zeeuwen'

19:00 DEN HAAG - Volgende week dinsdag wordt Lenny Geluk-Poortvliet voor het CDA in de Tweede Kamer geïnstalleerd. Ze werd geboren in Kapelle-Biezelinge en is met haar 74 jaar het op één na oudste Kamerlid - alleen Martin van Rooijen van 50PLUS is nog een jaar ouder.