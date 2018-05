Zara Verbeemen (22) uit Goes is Miss Beauty of Zeeland

GOES - Zara Verbeemen (22) uit Goes is verkozen tot Miss Beauty of Zeeland.

Ze won zaterdagavond de finale van de Miss Beauty of Zeeland-verkiezingen die werd gehouden in het Arsenaal theater in Vlissingen. Er werden drie titels uitgereikt: Miss Teen of Zeeland (15-18 jaar), Miss Intercontinental of Zeeland én Miss Beauty of Zeeland (19-26 jaar).

Katiana Loukisas (17) uit Goes werd door jury en publiek gekozen tot Miss Teen of Zeeland. Eva Verbeemen (24) uit Goes, zus van Zara, won de titel Miss Intercontinental of Zeeland.

De finalisten presenteerden zich in verschillende ronden (introductie, bikini, gala en hash-tag). Zara, Katiana en Eva gaan door naar de nationale verkiezingen die eind augustus worden gehouden in Studio 21 in Hilversum.

Miss Photogenic en Miss Charity

Daarnaast vielen nog twee dames in de prijzen. Lotte Muller uit Bruinisse (18) is Miss Photogenic en Miss Charity of Zeeland geworden. Lotte wist zich volgens de jury het beste te uiten voor de lens van de fotografen. Ook heeft ze zich de afgelopen twee maanden 'erg goed ingezet voor het goede doel LINDA.foundation', aldus de jury.