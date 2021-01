Zangeres Patricia Foort: ‘De dood van George Floyd was voor mij de druppel’

In 2010 nam Patricia Foort een ingrijpend besluit. ,,Toen overleed een goede vriend. Hij was pas 44 jaar. Toen realiseerde ik me dat het leven kort is. Daarom besloot ik vol voor mijn passie te gaan en dat was muziek. Ik wilde niet dat ik er later spijt van zou hebben dat ik het niet heb geprobeerd. In plaats van 40 uur in de week te werken en daarnaast af en toe te zingen, draaide ik het om.”