Zangeres Davina Michelle komt naar Bevrijdingsfestival Zeeland

Beste Zangers

Davina Michelle werd in een klap beroemd na haar optreden in het televisieprogramma Beste Zangers. Hier coverde ze ‘Duurt te lang’ van Glen Faria. Het nummer streefde in de Top 40 My Heart Will Go On van Céline Dion en Happiness van Alexis Jordan voorbij. Die nummers hielden de koppositie tien weken vast.