Zanger Kees van Vredegem is met zijn single Louise hot in het buitenland

Nu even geen financiële kunstgre­pen voor getroffen Zeeuwse onderne­mers

Forum voor Democratie vroeg vorige maand of daarvoor niet budget bij andere zaken vandaan of uit de reserve kan worden gehaald. De begroting 2020 ligt in principe vast, antwoordt het provinciebestuur, maar in een zomerbrief zal nog worden aangegeven of er toch geld vrijvalt. Uit de reserve zijn wel wat miljoenen te halen, maar dat is juist in crisistijd risicovol. Bovendien heeft de provincie al 2 miljoen euro uitgetrokken voor noodmaatregelen en die zijn nog niet op.