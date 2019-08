Zanger en acteur Matheu (13) springt bij op de kermis: ‘Ik ben geen bekendheid, maar wel een soort van bekend’

Matheu is de zoon van kermisexploitanten. Samen met zijn vader, moeder, zus en zusje en andere familieleden reist hij in de zomermaanden het hele land door. Na Tilburg zijn ze nu beland in Middelburg en vanaf vrijdag zijn ze te vinden in Goes. Iedereen in het gezin helpt een handje mee, dus ondanks zijn sterrenstatus is Matheu ook regelmatig aan het werk bij de achtbaan. Hij wordt vaak herkend en als iemand een handtekening of foto wil, maakt hij daar graag even tijd voor vrij. ,,Dat vind ik supervet. Laatst werd ik hier nog achtervolgd door een groepje meisjes toen ik van de kermis terug naar de woonwagens liep.”