Zanger Alwin op Koningsdag langs zorginstellingen in Goes

Thuiswer­ken! Hoe dan? Zwemjuf Marjan heeft geen zwembad in haar achtertuin

12:32 Na 28 april gaat ons land stapsgewijs richting het oude normale leven. Tot die tijd blijven we zeker zoveel mogelijk thuiswerken. Maar wat als je een beroep hebt dat thuis niet kan worden uitgeoefend. De kapper, kok, zanger, zwemjuf of schoonheidsspecialiste bijvoorbeeld. Pakken ze andere banen op, gaan ze klussen of projectjes beginnen? Deze week vertellen ze erover. Vandaag: Zwemjuf Marjan Boon van Omnium sport & recreatie in Goes.