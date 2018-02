Zandschip korte tijd vast op Westerschelde

De Willem liep omstreeks 21.30 uur omhoog. De sleper Multratug 13 van het Terneuzense sleep- en bergingsbedrijf Multraship slaagde erin het beunschip zo’n drie kwartier later vlot te trekken. Het patrouillevaartuig RWS79 van Rijkswaterstaat was ook ter plekke. Over de oorzaak van de stranding is nog niets bekend, evenmin of er schade is aan het schip. De Willem is eigendom van zandhandel Faasse in Goes.