Zandschip in de problemen op de Westerschelde

Foutje: kabinet had Schone Lucht Akkoord niet op eigen houtje bekend mogen maken

14 januari MIDDELBURG - Omdat het kabinet zich niet aan de afspraken heeft gehouden is het Schone Lucht Akkoord bekend geworden voordat het dagelijks provinciebestuur de gelegenheid had de Staten te informeren. Dinsdag is dat alsnog gebeurd, in een brief waarin de gang van zaken wordt betreurd.