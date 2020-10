Zanddijk bij Yerseke wordt verbreed, ook al is de stemming pas volgende maand

Ostrea Lyceum voert alsnog een mondkapjes­plicht in

16:26 GOES - Het Ostrea Lyceum in Goes voert alsnog een mondkapjesplicht in. Leerlingen en medewerkers moeten hun gezicht bedekken in de aula, mediatheek, gangen en personeelsruimte. Tot nu toe gold alleen een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. Wanneer de maatregel precies ingaat, is nog niet bekend.