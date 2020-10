Zabihullah Fanyar: ‘Het lot heeft mij naar Nederland gebracht’

Sinds 2018 werkt Zabihullah Fanyar, inmiddels 42 jaar, als longarts in ziekenhuis De Honte van ZorgSaam in Terneuzen. Hij heeft letterlijk en figuurlijk een lange weg afgelegd om dit doel te bereiken. In Zeeuws-Vlaanderen voelt hij zich thuis. ,,Voor onze kinderen is Zeeuws-Vlaanderen een goede plek om op te groeien.”

En hoe is het om juist in deze tijd, waarin het coronavirus om zich heenslaat, als longarts te werken?

,,Het is aan de ene kant een zegen. Je kunt mensen helpen die het heel zwaar hebben, mensen die normaal gezond zijn, en dan plotseling met het coronavirus worden geconfronteerd. Het geeft voldoening hen te kunnen helpen. De andere kant is dat je soms ingrijpende beslissingen moet nemen, dat iemand naar de intensieve zorgafdeling moet, aan de kunstmatige beademing. En je weet niet hoe een patiënt eruit komt. Gelukkig is er, deze tweede coronagolf, een groot verschil met de eerste. We kunnen de mensen beter behandelen. We weten beter wat het virus doet en welke behandelingen kunnen aanslaan. We weten dus meer dan tijdens de eerste golf, maar we weten eigenlijk nog steeds weinig.”