Zaak-Ichelle weer voor de rechter: verdachte Sandra H. ondergaat persoonlijkheidsonderzoek

Eindelijk weer lekker buiten boeken zoeken in Middelburg

16 augustus ,,He, he, eindelijk kunnen we weer”, zegt Gert-Jan de Rooij, organisator van de zomerboekenmarkt in Middelburg. Op zaterdag 21 augustus staan er bijna vijftig kraampjes tjokvol met boeken op de Markt. ,,Het is al weer twee jaar geleden dat ik hier in Middelburg mijn zomer-boekenmarkt organiseerde.”