Zaak-Ichelle: verdachte Sandra H. verklaarde dat ze ‘in opdracht heeft gehandeld’

Dat bleek vandaag tijdens de eerste rechtszitting in Middelburg rond de dood van Ichelle. Sandra H. was daarbij niet aanwezig, maar haar advocaat wel. Die vroeg om vrijlating van zijn cliënte, omdat er te weinig aanwijzingen zouden zijn dat zij Ichelle zelf zou hebben gedood.

De rechtbank besloot dat H. toch vast blijft zitten. Het gaat niet alleen om een schokkend misdrijf (het lichaam van Ichelle werd in delen teruggevonden), maar er zijn volgens de rechtbank ook voldoende aanwijzingen voor de betrokkenheid van Sandra H. Zo is er bloed van Ichelle op haar laars gevonden. Ook in haar keuken is veel bloed van Ichelle aangetroffen, waarvoor de verdachte geen verklaring heeft. Bovendien mocht de dochter van Sandra H. kort na de verdwijning van Ichelle opeens niet in de winkel om haar fiets op te halen. Ook daarvoor had de verdachte geen verklaring.

‘Ze is een tengere vrouw’

De advocaat had de rechtbank juist gevraagd, zijn cliënte vrij te laten omdat volgens hem uit het dossier niet kon worden vastgesteld dat H. de dood van Ichelle op haar geweten heeft. ,,Ze is een a-typische verdachte”, zei de advocaat. ,,Moeder van meerdere kinderen. Ze is een tengere vrouw, die kampte met verschillende fysieke beperkingen. De vraag is daarom of ze wel de dader is van die feiten.” Volgens hem heeft Sandra H. al in een vroeg stadium verklaard dat ze Ichelle niet om het leven heeft gebracht. Ze zou niet hebben ontkend dat ze ‘bepaalde handelingen’ had verricht, maar zou hebben gezegd dat ze ‘in opdracht’ had gehandeld.

De officier van justitie reageerde met de vraag wat Sandra H. tijdens de inhoudelijke rechtszitting wil verklaren. Dat niet zij, maar iemand anders het heeft gedaan? Een motief voor het misdrijf waar H. van wordt verdacht zou kunnen zijn dat Ichelle gevoelens had voor de partner van de verdachte. Dat zou ook worden bevestigd door gesprekken met vriendinnen. Sandra H. heeft volgens het Openbaar Ministerie met de telefoon van Ichelle een bericht naar haar partner gestuurd, dat ze met rust gelaten wilde worden. Dat zou erop kunnen wijzen dat er gevoelens waren tussen de twee. Volgens de officier zou dat mogelijk tot een motief hebben geleid.

Verklaring tijdens rechtszaak

Het ging vandaag om een voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt pas later: er moet nog meer onderzoek worden gedaan. Volgens haar advocaat zal Sandra H. tijdens die zitting een verklaring afleggen. De zitting van vandaag draait vooral om het voorarrest van H. De Vlaamse zit al sinds 9 februari vast nadat onder meer in haar winkel in Oostburg bloedsporen waren gevonden die gelinkt worden aan de toen nog vermiste Ichelle van de Velde. De verdachte wordt nog psychisch onderzocht, verklaarde de officier van justitie in de rechtbank.

Sandra H. blijft dus in voorlopige hechtenis. De volgende zitting is donderdag 19 augustus.

