Zaak hitlergroet in Goes geseponeerd wegens gebrek aan bewijs

Scholen in het hele land kijken straks naar de ZB in Middelburg: unieke samenwer­king met landelijke omroepen

28 november MIDDELBURG - Speciaal voor middelbare scholen in het hele land gaat de ZB in Middelburg interactieve discussieprogramma's maken met de VPRO. Ze doen dat samen voor het programma Tegenlicht onder de naam Future Stories. De livestreams worden gemaakt in de bibliotheek in Middelburg en uitgezonden via internet.