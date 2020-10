Yvonne Richards-Vlam nieuwe directeur De Sprienke en Deltaschool

De Gruffalo is er nu ook in het Zeêuws van Katinka Polderman

29 oktober ’s-HEER ABTSKERKE - Het meest geliefde monster uit de kinderliteratuur is er nu ook in het Zeeuws. Cabaretière Katinka Polderman heeft De Gruffalo, het populaire prentenboek van Julia Donaldson, in haar streekdialect vertaald. ,,Dat vond ik wel heel erg leuk om te doen.”