YouTuber Nesim met Supergaande terug in Zeeland: het dak gaat eraf

VideoVLISSINGEN – Het leven van een succesvolle YouTuber kan behoorlijk gejaagd zijn. Nesim Ahmadi, lid van het succesvolle onlineduo Supergaande, is elke dag onderweg. De geboren Terneuzenaar (24) reist de hele wereld over. En overal draait de camera mee. ,,Ik kan elke dag doen wat ik leuk vind en ben daar best wel trots op.’’ Donderdag maakt hij een tussenstop in Middelburg.

Nesim is vlogger, rapper en presentator. Wie YouTube afstruint, komt hem op verschillende kanalen tegen. De Rotterdammer vlogt onder zijn artiestennaam Nesim Najih en is één van de presentatoren op het onlineplatform Concentrate. Nesim is ook één van de gezichten van Supergaande, dat nog geen twee jaar geleden werd opgericht met Quentin Correia, beter bekend als Qucee. Met Supergaande treedt Nesim donderdag als muziekduo op in De Spot.

Supergaande is onder jongeren populair geworden met straatinterviews. Eerst in Rotterdam, waar Nezim al jaren woont, maar inmiddels ook ver daarbuiten. De video’s, waarin alles draait om brutale vragen, worden gevreten door jongeren. Zomaar een greep uit de vragenlijst: Hoeveel is jouw outfit waard? Hoe vaak heb jij seks per week? Hoeveel geld heb jij op je rekening? Sommige video’s zijn al meer dan een miljoen keer bekeken.

,,Er gaat bijna geen dag voorbij zonder camera. Ik ben ontzettend druk’’, vertelt Nesim. ,,Nog geen twee jaar geleden hebben we Supergaande opgericht en je kunt wel spreken van een succes. Supergaande is als het ware mijn fundering en daarnaast doe ik nog veel meer andere dingen.’’

Nesim Ahmadi - Iraakse vader en een Turkse moeder - is net terug uit Boedapest, waar hij opnames heeft gemaakt voor vliegmaatschappij Transavia. Hotel in, vliegtuig uit, rennen, vliegen. Tussendoor post hij foto’s op Instagram en video’s op YouTube. ,,Voor Supergaande hebben we inmiddels drie stagiairs die werk uit handen nemen, maar mijn eigen accounts houd ik zelf bij’’, vertelt hij. ,,Het is mijn werk en ik vind het leuk om te doen.’’

Quote Ik ben niet rijk, maar ik verdien wel geld met iets waar ik veel plezier in heb. Wat wil je nog meer? Nesim

Zijn volgers (475.000 abonnees op YouTube met Supergaande en 161.000 op zijn persoonlijke kanaal) verwachten niet anders. Een foto op Instagram levert minstens 15.000 likes op. Nesimi is voor veel jongeren een BN’er en anoniem over straat gaan is er al lang niet meer bij. Nesim: ,,Daaraan zie je hoe groot het bereik van internet is. We waren onlangs in Groningen en het was echt een gekkenhuis. Bekend zijn is mijn werk. Ik ben niet rijk, maar ik verdien wel geld met iets waar ik veel plezier in heb. Wat wil je nog meer? Als je bekend bent, wil iedereen iets van je. Het is voor mij ondoenlijk om op alle berichten die ik krijg te reageren. Ik besef dat jongeren tegen me opkijken om wat ik doe. Ik zeg altijd: doe waar je goed in bent en waarin je plezier hebt. Trek je weinig aan van wat anderen vinden. Dat probeer ik ook te doen.’’

Die houding maakt Nesim Ahmadi tot wat hij nu is. Gevat, zelfverzekerd en gelukkig. Hij blijft zich ontwikkelen en Supergaande groeit hard mee. Niet voor niets is het koppel aangesloten bij managementbureau SPEC, waarvan Ali B eigenaar is en artiesten als Ronnie Flex en Boef onder contract staan. Nesim: ,,We zijn altijd op zoek naar vernieuwing. Dat wil ik ook heel graag. De straatinterviews zijn leuk, maar ik ga niet tot mijn dertigste de straat op om mensen te interviewen. Met ‘accepteerdepunchline’ proberen we elkaar met droge grappen aan het lachen te krijgen. Dat is ook leuk, maar na een paar keer ken ik het trucje en voel ik alweer de drang naar iets nieuws.’’

Nu draait alles nog om entertainen en de views, maar Nesim ziet zichzelf over een paar jaar terug in een heel andere rol. ,,Onze droom is toch wel een eigen productiehuis, waarmee we het mogelijk maken dat jonge mensen hun talenten laten zien. Dat wij dan de jongens achter de schermen zijn.’’

Volledig scherm Nesim als jeugdspeler van Corn Boys. Terug naar Zeeland, waar zijn roots liggen. Nesim is donderdag met Supergaande te zien in Middelburg. Hij treedt met Qucee op tijdens een besloten feest van scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg (afdeling Kruisweg). ,,Het wordt mijn eerste optreden in Zeeland’’, zegt Nesim, die jarenlang in Sas van Gent woonde en als jeugdspeler voetbalde bij de lokale club Corn Boys. Van Zeeuws-Vlaanderen verhuisde het gezin in 2005 naar België. ,,Mijn ouders en tante wonen nog steeds vlakbij Gent en in Terneuzen heb ik nog steeds familie wonen. Door mijn werk kan ik niet vaak op bezoek gaan. We Facetimen wel elke dag. Met vrienden in Sas van Gent en Terneuzen heb ik contact via Whatsappgroepen. Maar ik mis natuurlijk veel en dat is jammer.’’



De leerlingen van Nehalennia kunnen zich donderdag opmaken voor een feestje. Nesim en Qucee stappen het podium op als dj en mc. ,,Ik vind het best spannend om in Middelburg op te treden. Negen van de tien keer gaat het dak eraf. Het zal zeker niet ons laatste optreden in Zeeland zijn.’’