Youri uit Goes krijgt straks een schooldiploma, maar wat moet hij ermee?

GOES - Youri van der Bel uit Goes zit op praktijkschool De Wissel in Goes. Onderwijsminister Arie Slob gaat ervoor zorgen dat hij een diploma krijgt als hij afzwaait. ,,Maar wat heb ik aan zo’n diploma?’’, vraagt Youri zich af. En ook Zeeuwse schoolleiders lopen niet over van enthousiasme voor het voorstel van Slob. Ze vinden het gebaar ‘charmant’, maar zijn sceptisch over de waarde van zo’n papiertje.