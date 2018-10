Yersekenaar Peter Oreel opnieuw winnaar NK Oestersteken

In het Wijntheater streden 12 finalisten (van wie vijf Zeeuwen) om de titel beste oestersteker van Nederland. Bij het oestersteken dienen de oesterstekers zo snel en zorgvuldig mogelijk de oesters open te maken. Snelheid is belangrijk, maar ook zorgvuldigheid bepaalt dus in grote mate de score. Zo is de hoeveelheid schelpgruis die in de oester terecht komt een belangrijke factor. Ook kunnen extra punten worden verdiend wanneer de oester volledig geopend en klaar is voor consumptie. Wanneer het oestervlees beschadigd is of er gruis of schilfers achterblijven, scoort de deelnemer minpunten. Bij een gelijk aantal punten is de snelste tijd doorslaggevend.