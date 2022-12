Yerseke en Arnemuiden vieren samen de overwinning van Oranje met saté, hamburgers en heel veel bier

Buiten is het koud. Steenkoud. De topjes van het gras beginnen langzaam wit te kleuren, uit de speakers klinkt een krakerig commentaar op de wedstrijd van Nederland tegen de Verenigde Staten in Qatar. Er is echter niemand die het hoort, want iedereen is binnen. In de kantine van V.V. Yerseke, waarvan de ramen langzaam beginnen te beslaan.