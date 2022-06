Yashlin Jasperse (15) is jong in Zeeland: ‘Meubels maken als zzp’er en reizen met een VW-hippiebusje, dat lijkt me gaaf’

Jong in ZeelandHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Yashlin Jasperse (15) uit Kapelle.