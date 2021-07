Yara Sluiskil gaat CO2-uitstoot terugdringen, maar CO2 blijft ook nodig, ‘niemand wil plat bier’

SLUISKIL - Klimaatactivisten van Milieudefensie hingen begin juni in het geheim een levensgroot spandoek buiten aan een hek van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil-Oost. Gijsbrecht Gunter, manager externe relaties bij Yara Sluiskil, had hen wat graag binnen gevraagd. ,,Want we zitten niet stil, verre van dat.”

Voor honderden miljoenen is de afgelopen jaren in nieuwe fabrieken bij Yara Sluiskil geïnvesteerd. Niet in één andere industrie in Zeeland is dat gebeurd. Het toont aan dat het Noorse moederbedrijf toekomst ziet in de Zeeuws-Vlaamse vestiging met 640 vaste medewerkers. Maar wil Yara Sluiskil bestaansrecht houden, dan zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 omlaag moeten.

Niet alleen klimaatactivisten bonken op de deur, de financiële noodzaak neemt ook toe om de CO2-uitstoot te beperken, als de Europese en landelijke CO2-heffingen verder gaan drukken op het bedrijfsresultaat. ,,Los daarvan, we zijn tegenover de samenleving ook verplicht de uitstoot terug te dringen”, stelt Gijsbrecht Gunter.

Zevende in top tien CO2-uitstoters

Yara Sluiskil staat in de top tien van grootste CO2-uitstoters in Nederland, op de zevende plaats. Enkele kanttekeningen zijn daarbij wel nodig, vindt Gunter. De uitstoot is sinds 1990 al aanzienlijk teruggebracht, van bruto 5,9 miljoen ton dat jaar naar bruto 3,3 miljoen ton vorig jaar.

Critici wijzen erop dat Yara dit vooral heeft bereikt door ‘laaghangend fruit’ weg te snoeien, door de uitstoot van lachgas te beperken. Dat scheelt snel heel veel CO2. Een kilo lachgas staat wat broeikaswerking betreft gelijk aan 298 kilo zuivere CO2. Gunter: ,,Maar ook de emissie van lachgas verlagen doe je niet zomaar, daarvoor moet je wel je bedrijfsprocessen aanpassen.”

Een andere kanttekening die Gunter maakt, is dat aan Yara Sluiskil ook de uitstoot van CO2 wordt toegerekend die vrijkomt bij het gebruik van Yara-producten. Dat gaat om kunstmestkorrels, maar ook om koolzuur in frisdranken en bier én de milieuvriendelijke toevoeging Adblue om de stikstofuitstoot in uitlaatgassen weg te vangen.

Riet Beukert (links) uit Middelburg en Ay Ling Thung uit Hoek voeren namens Milieudefensie op 10 juni actie bij Yara Sluiskil.

CO2 zeker geen nutteloze stof

In de ogen van Yara is het niet fair dat de CO2-uitstoot bij eindgebruikers op haar conto wordt geschreven. ,,Bovendien, CO2 is geen totaal nutteloze stof”, voert Gunter aan. ,,Vaccins worden bijvoorbeeld op CO2 bewaard en we willen met z’n allen toch geen plat bier drinken.”

Het scheelt nogal een slok op een borrel, als Yara Sluiskil alleen hoeft te rekenen met de netto CO2-uitstoot. Met aftrek van wat er vrijkomt bij eindgebruikers (1,4 miljoen ton in 2020) bleef er dat jaar voor de kunstmestproducent zelf ‘slechts’ 1,9 miljoen ton.

Wat Yara Sluiskil gaat doen om die hoeveelheid terug te brengen, had Gunter met alle liefde ook aan de klimaatactivisten van Milieudefensie verteld. Een klimaatroutekaart is ontwikkeld om de netto uitstoot terug te brengen van 1,9 miljoen ton vorig jaar naar 0,7 miljoen ton in 2030.

Zo’n twintig projecten staan de komende vijf jaar op stapel om 300.000 tot 500.000 ton CO2-reductie te halen. Die projecten houden in: het resterende deel lachgas wegwerken, de plaatsing van warmtewisselaars om warmte te hergebruiken, de vervanging van gasturbines door elektrische turbines en aanpassingen in de stroom- en stoombalans tussen alle fabrieken. Het afvangen van CO2, vloeibaar maken en transporteren per schip voor opslag in lege gas- en olievelden in de Noordzee is de tweede stap. En Yara Sluiskil wil meer CO2 gaan verwerken in eindproducten.

Yara Sluiskil: Onze missie, Verantwoord de wereld voeden en de planeet beschermen.

Grootste en meest ingewikkelde stap

De grootste en meest ingewikkelde stap op weg naar een zo goed als klimaatneutrale kunstmestfabriek wordt het vervangen van aardgas als één van de grondstoffen voor de productie van ammoniak, dé basisstof voor kunstmest. Groene waterstof, gemaakt met duurzame elektriciteit, moet ervoor in de plaats komen. Een eerste stap op de weg daarheen is vorig jaar aangekondigd door Yara Sluiskil met de Deense windmolenexploitant Ørsted van onder meer windparken Borssele 1 en 2 op zee. Ze willen samen een electrolysefabriek bouwen.

In 2025-2026 moet de fabriek van 100 megawatt draaien. Het is een begin. Veel meer is nodig. Yara Sluiskil produceert jaarlijks 1,9 miljoen ton ammoniak met behulp van aardgas en water; moleculen die allebei waterstof bevatten. Met de capaciteit van de geplande electrolysefabriek kan de productie van 75.000 ton ammoniak worden ‘vergroend’. Vliegensvlug rekent Gunter uit: ,,Dat is vier procent van onze productiecapaciteit, wat wel goed is voor de bemesting van het hele Nederlandse akkerbouwareaal.”

,,Willen we alles vergroenen door aardgas te vervangen door groene waterstof”, gaat Gunter verder, ,,dan hebben we 2,2 gigawatt nodig, dat is 2200 megawatt. Ter vergelijking, dat is ruim vier keer het vermogen van de bestaande kerncentrale Borssele of de stroomproductie van zeshonderd grote windturbines. En dat alleen al voor Yara. De industriële vraag in de hele regio, dus inclusief onder meer chemiebedrijf Dow Terneuzen, is ingeschat op zeven gigawatt en zelfs tien gigawatt richting 2050.”

Gunter realiseert zich dat dit een ongekende hoeveelheid is. De windparken Borssele 1 tot en met 4 voor de Zeeuwse kust tellen samen 171 windturbines; zeker drie keer zo veel zijn er nodig om Yara te kunnen voorzien. Een nieuwe kerncentrale staat er ook niet zomaar. Gunter: ,,We zullen naar een energiemix moeten; zonne-, wind- en eventueel ook kernenergie én import van groene waterstof uit zuidelijke landen waar veel meer zonne-energie op te wekken is.”

Yara Sluiskil zal de fabrieken ook moeten aanpassen én, niet te vergeten, het moet ook financieel uit kunnen. Investeringen in vergroening zijn niet allemaal terug te verdienen. Om ze toch mogelijk te maken zal de overheid moeten bijspringen. Gunter schat de ‘onrendabele top’ op investeringen bij Yara Sluiskil tot en met 2030 op 1,5 miljard euro. Dat is ontzettend veel geld, erkent Gunter. ,,Maar”, tekent hij aan, ,,per vermeden ton CO2 komt dat neer op 60 à 80 euro. En dat is heel wat goedkoper dan een vermeden ton CO2 van een elektrische auto kost. Aan belastingvoordelen is de overheid daar zeker 1200 euro per ton vermeden CO2 aan kwijt.”

Gijsbrecht Gunter, manager externe relaties en communicatie, bij Yara Sluiskil. ,,Een oplossing van het klimaatprobleem is er niet bij gebaat dat de grote industrieën in Nederland niet de kans krijgen te verduurzamen."

Toenemende druk

De druk op bedrijven als Yara Sluiskil om te verduurzamen is groot. Internationaal liggen er de akkoorden van Parijs van eind 2015 om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Landelijk zetten milieuorganisaties als Milieudefensie de boel stevig onder druk. Olieconcern Shell kreeg eind mei een rechterlijke uitspraak om de oren, waarin het bedrijf het bevel kreeg de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019 te verlagen met 45 procent. De toekomst van grote industriële CO2-uitstoters in Nederland staat op het spel.

Gunter betreurt dat, en niet alleen omdat hij bij Yara werkt. Het klimaatprobleem los je volgens hem niet op door grote industrieën uit Nederland te verdrijven. ,,Ter illustratie, wij als Yara Sluiskil zitten op 2,5 ton CO2 per ton eindproduct, in China zitten kunstmestproducenten op 10 ton CO2 per ton eindproduct. Niemand schiet er dus iets mee op, als de productie van kunstmest uit Nederland verdwijnt en wij gaan importeren uit China.”