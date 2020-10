Yaiza heeft al mooie rollen gespeeld: ‘Ik hou van musicals’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Yaiza Peetermans (12) uit Goes.

Je speelt mee in musicals. Hoe is dat zo gekomen?

,,Toen ik acht jaar oud was, heb ik meegedaan aan het grote theaterspektakel E-Njen in Goes (ter ere van het themajaar Goes-Azië, red). Vier jaar daarvoor had ik ook het vorige spektakel al gezien en dat vond ik zo mooi dat ik de keer erna heel graag wilde meedoen. Ik had een rol als figurant. Na het spektakel ben ik door de productieleider gevraagd om bij De Musicalvrienden te komen.’’

Dat is een behoorlijk professioneel gezelschap. Heb je al mooie rollen gespeeld?

,,Zeker. In Het Verlangen naar Jacoba, dat we hebben gespeeld in Slot Oostende, had ik een grote rol. En tijdens Musicals in Concert had ik zelfs een eigen solo. Zingen is ook een hobby van me. Ik zit zelfs op zangles bij de Zeeuwse Muziekschool. De laatste voorstelling die we bij De Musicalvrienden hebben gedaan was Jekyll & Hyde, maar daar zaten jammer genoeg geen rollen voor kinderen in.’’

Je geeft ook gymles aan kleine kinderen. Dat is wel bijzonder voor een meisje van 12.

,,Ja, ik ben daar pas mee begonnen en het is hartstikke leuk! Het zijn kinderen van 2 tot 6 jaar. Een vriendin van mijn moeder heeft daar de leiding en ze vroeg of ik het leuk zou vinden om te helpen. De opmerkingen die de kinderen maken zijn soms zó grappig. Pas geleden moesten ze allemaal een groente opnoemen die ze lekker vonden. Toen riep één van de kinderen: friet!’’

Weet je al wat je later wil worden?

,,Ik wil heel graag iets met kinderen gaan doen, maar ik weet nog niet precies wat. Ik heb lange tijd juf willen worden en ook orthopedagoog leek me leuk. Maar over dat laatste twijfel ik nu een beetje, want dan zie je wel heel veel verdrietige kinderen.’’

Je zit nog maar net op de middelbare school. Hoe was het om in coronatijd van school te wisselen?

,,Wel een beetje gek natuurlijk. Het was heel fijn om vorig schooljaar op het eind toch nog een paar weken naar school te kunnen, anders was het wel een heel raar einde geworden. Veel mensen zeggen dat het afscheid van de basisschool iets moet zijn om nooit te vergeten, maar juist door het coronavirus was het dat nu ook. Op het Goese Lyceum heb ik het al erg naar mijn zin. Ik heb bewust voor de kunst- en cultuurklas gekozen, want behalve zingen en in musicals spelen, hou ik ook van tekenen en schilderen. Ik heb ook al zin in alle culturele uitjes die we gaan maken.’’

Woon je graag in Goes?

,,Ik vind Goes een heel fijne stad, omdat alles zo lekker dichtbij is. Ik ga graag met vriendinnen de stad in, bijvoorbeeld om gezellig samen iets te drinken. Het was ook leuk dat we pas toch nog een kermis hadden. De Airborne was een heel gave attractie, ik ben er meerdere keren in geweest.’’

