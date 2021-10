Yael van der Puil uit Colijnsplaat wint eerste prijs met haar podcast: ‘Dit is niet te beschrijven’

De Kunstbende is een wedstrijd voor jongeren die uitblinken in onder meer mode, taal, muziek, theater en film. Yael maakt podcasts en vlogs. Ze mocht tijdens de finale in de Kromhouthal in Amsterdam een aantal van haar podcasts en vlogs laten horen en zien. De jury was duidelijk in haar oordeel: ,,Jij hebt met jouw kwetsbaarheid laten zien dat influencen draait om een verschil willen maken. Groots, maar ook klein en persoonlijk.”