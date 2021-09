WOZ-waarde van Zeeuwse huizen stijgt zes procent: bekijk de stijging per gemeente

De duurste huizen staan in de gemeente Veere: de gemiddelde woningwaarde was daar begin dit jaar 313.000 euro. In de gemeente Vlissingen staan de goedkoopste huizen, met een gemiddelde WOZ-waarde van 181.000 euro.

In de gemeente Vlissingen steeg de WOZ-waarde het hardst, met 8,4 procent: van 167.000 euro in 2020 naar 181.000 euro in 2021. De gemeente Reimerswaal had de laagste stijging: 4,3 procent. De gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente steeg van 211.000 euro in 2020 naar 220.000 euro in 2021.