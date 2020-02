WOZ-waarde te hoog? Meld het dan

Video Middelburg­se Beaudil zoekt de ziel van Janis Joplin: ‘I feel you, girl’

18 februari MIDDELBURG - De 27-jarige Beaudil Elzenga speelt de hoofdrol in Janis, een voorstelling over blueszangeres Janis Joplin. De première is donderdag in Middelburg, waar Elzenga opgroeide.