WOZ-waarde gemiddelde Zeeuwse woning stijgt tot boven de twee ton

In Zeeland steeg de waarde met gemiddeld 4,6 procent. In alle gemeenten is sprake van een toename van de WOZ-waarde, maar er zijn onderling wel verschillen. In de gemeente Sluis is de stijging in waarde het grootst met 6,7 procent. In Veere en Schouwen-Duiveland lag dat percentage op 6 procent. In Vlissingen lag de waarde 3,2 procent hoger en in Hulst 5,2 procent. Op Noord-Beveland is de WOZ-waarde slechts met 1 procent gestegen.