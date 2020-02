Wouter Kipperman maakt kunst van lucht: ,,Het gevoel dat alles op zijn plaats valt, is magisch’’

De buren in de Bouwen Ewoutstraat, in het centrum van Vlissingen, keken wel even gek op toen ze vorig jaar Wouter zijn tassen uit de kofferbak zagen sjouwen. Na jaren was hij terug op zijn ouderlijk nest. Tot grote blijdschap van moeders natuurlijk, knuffelkater Spam en stiefvader Simon. Zodra zijn naam valt, begint Wouter te glunderen. ,,Simon is een parel. Hij is zo lief. Hij doet alles voor je. Mijn ouders gingen scheiden toen ik twaalf was en een paar jaar later was Simon er. Eerst als huisvriend die werd opgevangen. Toen mijn moeder later hun relatie opbiechtte, riepen we ‘YES!’ Simon is één van de beste dingen mij ooit is overkomen.”