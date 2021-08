World Press Photo in Middelburg toont oorlog en rampen, maar soms ook schoonheid achter de ellende

2020 was natuurlijk ook geen prettig jaar. De coronapandemie domineerde de wereld en is dus prominent aanwezig in de expositie in de Oostkerk in Middelburg. Een Franse trein ligt vol coronapatiënten die aangesloten zijn op een wirwar van levensreddende slangetjes en machines. Een bordje in de coupé - nog van voor de pandemie - wenst iedereen een prettige reis. Een overleden coronapatiënt in Indonesië ligt er, gewikkeld in plastic, bij als een mummie.