Wordt de Westerscheldetunnel eerder tolvrij? ‘Het is nu erop of eronder’

PORTRET Máscura-man Marc van Dorsselaer: ‘Herinne­rin­gen zijn het mooiste cadeau’

HULST - Hij was bijna veertig jaar lang de man van de knaken, van de beleggingen en het vermogensbeheer. Wie hem toen had gezegd dat hij ooit (laatste) wensen van ernstig zieken zou laten uitkomen, dat hij de harten van zovelen zou raken, die had hij van over de rand van zijn leesbril toch even raar aangekeken.

2 juli