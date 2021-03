Wopke Hoekstra (CDA): ‘We gaan niet in een Haagse toren bedenken hoe het moet met Zeeland’

Dat is geprobeerd met de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen. Hoekstra erkent dat dit ‘volstrekt verkeerd is gelopen’. ,,Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Ik vind het volslagen terecht dat men daar in Zeeland boos en verdrietig over is geweest. Vervolgens heeft onze eigen Raymond Knops natuurlijk alles op alles gezet om recht te doen aan de situatie. We hebben er naar mijn overtuiging een goede oplossing voor verzonnen. Maar het blijft een dure opdracht om te investeren in elke regio. Dus daarom die scholen die we open willen houden, daarom die ziekenhuizen, daarom dat we willen zorgen dat die overheidsinstanties ook naar gebieden als Zeeland gaan, want dan hou je de leefbaarheid overeind."