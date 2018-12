‘Woonwagencultuur heeft geen toekomst als gemeenten nieuwe kampen tegenhouden’

Moeder van overleden vrouw (33) in Clinge per direct vrijgela­ten. OM: ‘Geen sprake van misdrijf’

29 december CLINGE - De 63-jarige moeder van de vrouw (33) die woensdag overleed op straat in De Ruyterlaan in Clinge is per direct vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet haar niet langer als verdachte en gaat uit van zelfdoding. Voor het huis liggen meerdere bossen bloemen. Ze zijn mede neergelegd door buren uit de wijk die de familie willen steunen.