Woningprijs gaat ook in Zeeland door het dak door schaarste: ‘Het wordt een hopeloos verhaal’

Boven de Westerschelde (de Zeeuwse eilanden) liggen de prijzen 22,6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020, in Zeeuws-Vlaanderen is dat 13,8 procent. De gemiddelde verkoopprijzen bedragen nu respectievelijk 334.000 en 241.000 euro, blijkt uit cijfers die makelaarsvereniging NVM elke drie maanden publiceert. Zowel boven (142) als onder de Westerschelde (25) werden tussenwoningen het vaakst verkocht. Wel passeerden in het tweede kwartaal van dit jaar over de hele linie minder huizen bij de notaris in vergelijking met een jaar eerder. De verklaring ligt voor de hand; er is simpelweg sprake van schaarste in het aanbod.