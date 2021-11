Woningen Scheldestraat in Vlissingen ontruimd na vondst verdacht voorwerp, explosievenverkenner opgeroepen

VLISSINGEN - Een aantal woningen in de Scheldestraat in Vlissingen wordt op dit moment ontruimd in verband met een verdachte situatie. De straat is afgezet voor al het verkeer en er is veel politie op de been.