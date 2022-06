Woningbouw in Zeeland krijgt een boost. Den Haag trekt de portemonnee

De nood is echt hoog. En dus nodigde het Rijk dit voorjaar regionale overheden uit om voorstellen te doen. Voorstellen die zorgen dat er pijlsnel meer huizen komen. En die komen er. Daarover hebben Rijk en regionale overheden nu afspraken gemaakt. Voor 70 projecten - verspreid over het hele land - trekt het kabinet 1,2 miljard euro uit. Bij elkaar moeten die zorgen dat er binnen vijf jaar 135.000 nieuwe huizen bij komen.

Opmerkelijk: geld voor Goese Schans

47.000 ervan komen in de regio Zuidwest Nederland, waar Zeeland onder valt. Het kabinet heeft nu bekend gemaakt in elk geval geld te stoppen in de nieuwbouwwijk Goese Schans in Goes. Om hoeveel het gaat is niet bekend gemaakt.