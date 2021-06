Woning onder vuur genomen in Middelburg, meerdere kogelgaten in ruit

VIDEO Op ‘schoolreis’ naar de speeltuin om de hoek: ‘Heel erg leuk!’

22 juni Een schoolreis met de bus, dat zit er dit jaar vanwege corona niet in. De jongste leerlingen van basisschool Cypressenhof in Middelburg spelen dinsdagmiddag in speeltuin Meiveld, op vijfhonderd meter afstand van de school. En dat is minstens even leuk, vinden Fleur, Amaru, Evi en Sterre.