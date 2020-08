Wonen in Rijkebuurt vergt een goede conditie: ‘Ik fiets wel een uur naar school...’

Alles wat drijft is niet aan te slepen; ‘We moeten nog dagelijks mensen teleurstel­len’

17 augustus KORTGENE - Het is in de recreatiesector op het water net zo als op het land. Topdrukte bij de verhuurders. Wie een boot(je) wil huren in Zeeland had er op tijd moeten zijn. De verhuurders hebben slechts spaarzaam nog iets beschikbaar, of het nu gaat om een sloepje voor één dag of een luxe motorjacht als varende vakantiewoning.