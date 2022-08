Wonen bij het stopcontact van Nederland: ‘Het moet érgens, maar dit is wel een permanente bouwput’

Ze stoort zich er wel eens aan, vertelt ze: dat Borssele voor de buitenwereld alléén maar geassocieerd wordt met die eeuwige kerncentrale. Dat mensen - journalisten ook - van buiten de provincie in het dorp komen vragen ‘of het niet angstig is om op zo’n gevaarlijke plek te wonen’. ,,Dat is echt niet hoe wij ons dorp beleven. Wij zetten ons gewoon in om het hier leuk te houden: leefbaar en bewoonbaar. Zoals mensen in elk dorp dat doen.”