Wondere onderwaterwereld floreert in Voordelta

Wereldwijd verdwijnen riffen door ingrijpen van de mens. Des te verheugder zijn de onderzoekers met het spontane herstel van het oesterrif - dat overigens niet alleen uit de inheemse platte oester bestaat. Ook Japanse oesters, mosselen en andere schelpdieren vormen er onderdeel van. De Japanse oester is begin jaren zeventig geïntroduceerd als alternatief voor de kweek van de platte oester, die verdween door de oesterparasiet Bonamia ostreae. ,,We kunnen het nog niet helemaal hard maken", aldus Van den Wijngaard, ,,Maar het lijkt erop dat de Japanse oester het herstel van de platte ondersteunt. De gedachte is nu dat er in dit ecosysteem ruimte is voor allebei. Het ruwe oppervlak van Japanse oesterschelpen vormt een goede ondergrond voor de larfjes van de platte."

Larfjes

De bank ligt aan de zeekant in de Voordelta, de Noordzee dus. ,,Daar was de inheemse platte oester echt verdwenen. In de Oosterschelde en Grevelingen worden ze gekweekt. Hoe heeft deze bank nu kunnen ontstaan, vroegen we ons af. Hij ligt heel dicht bij de spuisluis in de Brouwersdam - de plek waar water van de Grevelingen de zee in stroomt. De larfjes van de gekweekte oesters gaan met de stroom mee naar buiten als de sluizen open gaan. Vlak buiten die sluis, in de Voordelta, bevalt het ze blijkbaar. Het lijkt erop dat dit proces al een jaar of tien gaande is." De grote vraag is of ooit de situatie van vroeger hersteld kan worden, toen eenvijfde van de Noordzee met schelpdierrif bedekt was.