Wolf trekt door Zuid-Beveland, heeft in Rilland al een schaap doodgebeten

,,Er zijn meerdere bevestigde waarnemingen op Zuid-Beveland", vertelt Caroline Huetink. Zij is specialist dier bij de ZLTO en waarschuwt de leden in de omgeving voor de wolf. ,,In de nacht van woensdag op donderdag is er in Rilland al een schaap doodgebeten. Daarbij zijn sporen aangetroffen die lijken op die van een wolf en gisteren is hij ook op andere plekken op Zuid-Beveland gesignaleerd. Gistermiddag is de wolf op de foto gezet in Ellewoutsdijk. We hebben diverse foto's en filmpjes op basis waarvan je kunt concluderen dat het om een wolf gaat. Dat is vrij duidelijk te zien.”